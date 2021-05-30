Экс-футболист "Челси" предпочел финал ЛЧ полуобнаженным девушкам. Видео курьеза

Знаменитый экс-футболист "Челси" Михаэль Баллак отдыхал в заведении, очень похожем на стриптиз-клуб во время финала Лиги чемпионов. Тем не менее, это не помешало ему проследить за тем, как его бывшая команда выиграла второй в своей истории титул.

На странице немца в Instagram появилось видео, записанное одним из его друзей. Сначала оператор показывает, как за спиной экс-футболиста танцуют полуобнаженные девушки, а затем наводит камеру на телефон, за экраном которого очень внимательно наблюдает Баллак. На нем игроки "Челси" и "Манчестер Сити" ведут борьбу за мяч.

Напомним, что Михаэль выступал за лондонский клуб с 2006 по 2010 год. За это время немец принял участие в 167 матчах за клуб, забил 25 голов и отдал 24 результативные передачи.

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В финале Лиги чемпионов победу праздновал бывший клуб Баллака. "Челси" забил единственный гол в поединке в конце первого тайма усилиями Кая Хаверца.

Как сообщал OBOZREVATEL, игру украинского футболиста "Манчестер Сити" Александра Зинченко раскритиковали английские эксперты, однако статистический портал WhoScored поставил нашему соотечественнику лучшую оценку в его команде.