Английские футбольные эксперты раскритиковали игру Зинченко в финале ЛЧ

Знаменитые английские экс-футболисты Рио Фердинанд и Джолеон Лескотт раскритиковали игру украинца Александра Зинченко в финале Лиги чемпионов против "Челси". Им не понравились действия нашего футболиста "Манчестер Сити" в моменте с единственным голом в поединке.

Как сообщает издание Manchester Evening News, по словам легендарного защитника "Манчестер Юнайтед", украинец не должен был позволить Каю Хаверцу оторваться от себя и выйти один на один с голкипером Эдерсоном. Он сыграл "лениво".

"Зинченко должен был пойти за Хаверцем, но остался у него за спиной. Это ленивая игра в защите. Ты должен или бежать за соперником, или опекать его так, чтобы он не мог получить мяч", – поделился своим мнением Фердинанд в эфире телеканала BT Sport.

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Его коллега считает, что наш соотечественник неправильно выбрал позицию в эпизоде, который решил исход финала ЛЧ.

"Я не понимаю, о чем он думал. Это отличный пас и касание в исполнении Маунта и отличное забегание Хаверца, но я считаю, что Зинченко должен был находиться перед ним, и тогда пас на немца не прошел бы", – добавил Лескотт.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Челси" минимально обыграл "Манчестер Сити" и во второй раз в истории завоевал титул Лиги чемпионов. Зинченко был назван лучшим игроком своей команды.