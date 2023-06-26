'Для них они дорогие': российский вратарь заявил, что в США 'у многих людей нет стиральных машин'

Голкипер московского "Динамо" Игорь Лещук назвал большинство американцев бедными людьми, в квартирах и домах которых нет стиральных машин. Футболист страны-агрессорки, чьи так называемые военные массово воровали бытовую технику из домов украинцев, назвал подобную ситуацию в США странной.

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Об этом Лещук рассказал в интервью порталу РБ "Спорт". 27-летний спортсмен, который во время поездки в США со словами "скоро мы к вам по российским паспортам летать будем" устроил скандал в аэропорту Нью-Йорка, пожаловался на сервис в Америке.

"У них все по-другому. Когда мне надо было постирать вещи, нужно было сдавать одежду в отеле либо идти в прачечную, где дешевле. Там все как в фильмах показывают: приходишь в комнату, она вся в стиральных машинах. Люди чемоданами вещи стирают. У многих людей в Америке нет стиральных машин, потому что для них они дорогие. Для меня это странно, когда нет стиральной машины, потому что она, мне кажется, должна быть у всех. А в Америке по-другому", – сказал Лещук.

Ранее депутат Государственной думы Дмитрий Свищев потребовал от Европейского футбольного союза (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) "вынести предупреждение украинцам" за требование исключить Россию из своего состава.

Как сообщал OBOZREVATEL, РФС обвинил УЕФА в том, что европейская организация "слишком быстро" решила исключить команды из России из своих турниров после начала войны в Украине.

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