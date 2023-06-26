В Госдуме пожаловались УЕФА и ФИФА на Украину, выдвинув абсурдное требование

Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев потребовал от Европейского футбольного союза (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) "вынести предупреждение украинцам" за требование исключить Россию из своего состава за допуск крымских команд к чемпионату РФ. Чиновник выразил уверенность в том, что обе организации якобы обязаны занять позицию страны-агрессорки.

Видео дня

Об этом Свищев заявил в комментарии пропагандистскому информационную агентству ТАСС. Он добавил, что ФИФА и УЕФА хотят вернуть российские команды в международные соревнования, а Украина не имеет права выступать против Российского футбольного союза (РФС).

"Крымские клубы давно должны были быть интегрированы в российский футбол. Наконец-то это происходит. Что касается жалоб и призывов к отстранению, то, во-первых, УЕФА и ФИФА, как мы увидели, верят в возвращение российского футбола на мировую арену. А во-вторых, это точно не вопрос, который находится в компетенции украинских футбольных органов. Я бы даже рекомендовал УЕФА и ФИФА вынести предупреждение украинцам за такие призывы", – сказал Свищев.

Ранее стало известно, что ФК "Севастополь" сможет стартовать в новом розыгрыше второго дивизиона чемпионата России по футболу. Напомним, УЕФА не признает Крым территорией России. ТСК (Симферополь), СКЧФ (Севастополь) и "Жемчужина" (Ялта) выступали во второй лиге российского футбола в 2014 году. Однако УЕФА потребовал от РФС исключить их из своего состава.

Как сообщал OBOZREVATEL, РФС обвинил УЕФА в том, что европейская организация "слишком быстро" решила исключить команды из России из своих турниров после начала войны в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!