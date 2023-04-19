Слишком быстро отстранили: в России пожаловались на УЕФА

Российский футбольный союз (РФС) обвинил европейских коллег в том, что те слишком быстро приняли решение об отстранении команд из страны-агрессора от международных турниров. Это якобы сделало функционеров Европейского футбольного союза (УЕФА) заложниками ситуации.

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Об этом заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Он отметил, что сейчас в отношении представителей России действует бессрочное отстранение, которое может быть снято только по решению исполкома УЕФА.

"Все может случиться. Сегодня все могут быть жестко консервативны, давайте подождем, а завтра скажут, что давайте, да, кого‑то допустим. Мы бьемся, чтобы это "кого‑то", например, детей, случилось как можно раньше. Надо понимать, что бан бессрочный. До особого распоряжения. Поэтому здесь нет никаких дедлайнов. Это и плохо тоже. Потому что когда вы не знаете, насколько вы строите свои планы, какие бы негативные они не были, вам сложнее строить. Это можно по‑разному оценивать. Лучше бы они не принимали это решение. В том числе слишком быстро принятое, мне кажется. И они сейчас заложники этой ситуации", – сказал Митрофанов.

Ранее комментатор "Матч ТВ" Роман Нагучев выразил уверенность в том, российские команды вернутся в турниры УЕФА не позднее, чем через пять лет.

Летом УЕФА отстранил российские клубы от нового сезона Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, а национальную команду – от отборочного турнира Евро-2024. Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что не видит причин для возвращения РФ в европейский футбол.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная России по футболу приняла решение отказаться от участия в чемпионате Центрально-азиатской конфедерации.

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