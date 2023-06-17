Московский вратарь в аэропорту Нью-Йорка решил показать мощь России в стиле 'Брат-2' и стал посмешищем

Голкипер московского "Динамо" Игорь Лещук решил похвастаться в аэропорту Нью-Йорка тем, что он житель России. 27-летний москвич у себя в Telegram-канале рассказал, какой ужасный сервис в США и что на родине с этим дела обстоят значительно лучше.

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Лещуку не понравился досмотр. Его заставили перекладывать вещи с ленты на ленту, а затем вынудили разуться, но бахилы не дали.

"Я, разозлившись на все это, сказал сотруднику досмотра, что у нас в России сервис лучше и всегда есть бесплатные бахилы, на что он ответил: "Это не Россия, а Америка", – с чем в целом невозможно не согласиться. Но я решил добить финалочкой: "Скоро мы к вам по российским паспортам летать будем", – написал Лещук.

При этом Лещук, который у себя в Instagram рассказывает, как здорово путешествовать, заявил, что "то, что есть у нас на родине, это уровень, который тяжело найти в других странах".

В интернете футбольные болельщики не оценили такой поступок вратаря.

"Ну это явно не от большого ума была сказано", "Феерический.." – не сдерживаются россияне.

Юзеры стебутся, что Лещуку стоило использовать еще несколько пропагандистских штампов.

"Надо было еще добавить про госдолг, линчевание негров и скорое загибание доллара", – пишут любители футбола из РФ.

Пользователи интересуется, почему же он ездит в Штаты, если так страдает.

"Вот нравятся мне эти патриоты. Критикуют постоянно Запад, всё там загнивает, всё там плохо, но все прутся туда вместо Саратова или Самары. Почему?" – задают риторический вопрос россияне.

Лещука также высмеяли фотожабой, сделав из него героя Даниила Бодрова в знаменитой сцене фильма "Брат-2".

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