'Динамо' в первом матче Шовковского обыграло 'Металлист'. Видео голов

Киевское "Динамо" одержало победу над харьковским "Металлистом" в матче 23-го тура розыгрыша украинской Премьер-лиги. Столичная команда в первой игре под руководство и.о. главного тренера Александра Шовковского была сильнее на поле стадиона "Авангард" в Ужгороде – 3:1.

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"Динамо" считалось фаворитом и подтверждало этот статус на протяжении всего поединка. В середине первого тайма киевляне имели две стопроцентные возможности открыть счет, однако Буяльский, Андриевский и Ванат не воспользовались своими шансами в одной атаке.

Определение победители в итоге затянулось аж до последней 20-минутки, хотя еще с начала второй половины харьковчане играли в меньшинстве. Динамовцы продолжали давить на соперника и закономерно открыли счет. Отлдичный удар почти с 30 метров удалась центральному защитнику Сироте.

Практически сразу нападающий "бело-синих" Ванат с нескольких метров перевел в ворота прострел Кабаева. "Металлисту" удалось отыграть один гол усилиями Прядуна, однако защитник "Динамо" Вивчаренко на старте компенсированного времени поставил точку в матче.

Таким образом, команда Шовковского добыла три очка и сократило свое отставание от луганской "Зари" до двух пунктов.

"Металлист" – "Динамо" 1:3

Голы: Прядун (81) – Сирота (70), Ванат (75), Вивчаренко (90+1).

Предупреждены: Прядун (34), Коррал (45+2), Демченко (86) – Вивчаренко (47), Рамирес (82).

Удален: Романюк (49).

Как сообщал OBOZREVATEL, российский комментатор Кирилл Набутов высмеял "отмену" Киева в школах РФ, вспомнив успехи "Динамо".

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