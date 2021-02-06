"Динамо" в Турции добыло победу на последних минутах

Киевское "Динамо" в третьем матче на тренировочном сборе в Турции минимально обыграло "Шкендию" из Тетово – третью команду северной Македонии

Если не брать во внимание юного Нещерета в воротах, то Луческу с первых минут выставил сильнейший состав. Но даже присутствие лидеров команды на поле, не помогало "Динамо" распечатать ворота соперников.

Киевляне часто ошибались в передачах, а в заключительные моменты игры столичным футболистам не хватало оригинальности.

Развязка наступила за 5 минут до финального свистка. Сидклей с фланга отдал в центр на Андриевского, а тому удался великолепный пас-парашют на убегающего Леднева – 1:0.

"Динамо" – "Шкендия-79" – 1:0

Гол: 1:0 – 85, Леднев

"Динамо" – Нещерет (Бойко, 46), Кендзера (Караваев, 61), Попов (Сирота, 77), Забарный, Миколенко (Сидклей, 77), Сидорчук (Шепелев, 61), Буяльский, Шапаренко (Андриевский, 61), Цыганков (Леднев, 77), Родригеш (де Пена, 61), Беседин (Супряга, 61)

В понедельник 8 февраля, в 10:00, матчем с БАТЭ из Борисова "Динамо" завершит спарринг-программу на сборах в Турции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом поединке турецкого сбора "Динамо" уступило болгарскому "Лудогорцу", выигрывая со счетом 1:0, а во втором минимально обыграло "одноклубников" из Тбилиси.

Второй матч на тренировочном сборе в Турции против тбилисского "Динамо" завершился со счетом 1:0.

21 января "Динамо" Киев на сборах в Абу-Даби добыло первую победу в 2021 году. В первой контрольной встрече "Динамо" проиграло варшавской "Легии".

Третий матч против сборной Иордании "Динамо" завершило в нулевую ничью.