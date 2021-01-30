"Динамо" потерпело поражения в Турции, выигрывая 1:0

Киевское "Динамо" на сборах в Турции проиграло "Лудогорцу" из Разграда – 1:2.

Украинцы первыми открыли счет на 23-й минуте. Шапаренко отыгрался в стеночку с Буяльским, сделал не особо острый прострел в центр штрафной, где Оливье Вердон срезал мяч в свои ворота.

Болгары сравняли счет уже через 15 минут. После несильного дальнего удара Бущан отбил круглого перед собой. В неразберихе с защитниками кожаная сфера откатилась к Каули, который и забил гол.

Во втором тайме украинская полузащита явно не справлялась со своими обязанностями и чемпион Болгарии на 56-й минуте сделал счет 2:1. "Лудогорец" подавал угловой. Защита "Динамо" оставила без внимания португальца Жозуэ Са, который мощнейшим ударом с лета зарядил под перекладину.

"Динамо" – "Лудогорец" – 1:2

Голы: Вердон (23, аг) – Каули (39), Жозуэ Са (56)

"Динамо": Бущан, Миколенко, Попов, Забарный, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, де Пена, Родригеш, Беседин.

Запасные: Бойко, Нещерет, Шабанов, Сирота, Караваев, Сиідклей, Шепелев, Леднев, В. Волошин, Н. Волошин, Дуэлунд, Ванат, Супряга.

Свой следующий матч подопечные Луческу проведут 1 февраля с "Динамо" из Тбилисси. Начало в 16:00.

Напомним, что это уже 4-й поединок "Динамо" Киев на двух сборах.

Единственная победа была добыта 21 января в Абу-Даби над солигорским "Шахтером". В первой контрольной встрече "Динамо" проиграло варшавской "Легии", а третий матч против сборной Иордании завершило в нулевую ничью.