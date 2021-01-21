"Динамо" одержало первую победу в 2021 году

Киевское "Динамо" со счетом 2:0 обыграло солигорский "Шахтер" во втором товарищеском матче тренировочного сбора в ОАЭ и добыло первую победу в 2021 году.

Подопечные Мирчи Луческу контролировали ход поединка в первом тайме. Они владели мячом на половине поля чемпионов Беларуси, постоянно задействуя оба фланга атаки. "Горняки" лишь изредка отвечали своими контратаками. В первом тайме украинской команде так и не удалось конвертировать свое преимущество в голы.

После перерыва "Динамо" продолжило доминировать на поле и все же сумело открыть счет в матче после углового. Ошибку на выходе допустил голкипер "Шахтера" Гутор, чем воспользовался бразильский легионер киевлян Клейтон и забил свой первый гол за клуб.

После этого картина на поле не поменялась, а давление подопечных Луческу позволило им снова отличиться. Второй мяч получился несколько курьезным – Томаш Кендзера бил по воротам, игровой снаряд попал в голову Виктору Цыганкову и залетел за шиворот голкиперу. Этот гол стал последним в поединке.

Как сообщал OBOZREVATEL, третий матч на сборе в ОАЭ с местной командой "Аджман" был отменен.

В первой контрольной встрече "Динамо" проиграло варшавской "Легии".