"Динамо" с антирекордом не смогло обыграть "Шахтер" в УПЛ

Киевское "Динамо" в центральном матче 10-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге сыграло вничью с донецким "Шахтером". Битва на поле столичного НСК "Олимпийский" завершилась со счетом 0:0.

Для "бело-синих" это стало 5-й подряд домашней встречей с "оранжево-черными", которая завершилась без победы (3 поражения и 2 ничьи). До этого антирекорд "Динамо" составлял 4 игры подряд (2 ничьи и 2 поражения) и был установлен в 2003-2006 годах.

Перед игрой обе команды минутой молчания почтили память погибших во время расстрелов в Бабьем Яру.

Видео дня

"Шахтер" начал встречу первым номером, подолгу катая мяч в центре поля, пытаясь организовать позиционное нападение. "Динамо" построило свою игру на контратаках, при первой же возможности пытаясь длинными вертикальными передачами найти Витиньо.

На 9-й минуте команды обменялись острыми моментами: фланговый выпад хозяев завершился ударом Де Пены в штангу, а в ответку Алан Патрик пустил мяч чуть выше перекладины.

"Горняки" монотонными розыгрышами пытались выманить соперника. Постепенно давление гостей становилось все более очевидным, вынуждая столичных футболистов прижиматься к своим воротам.

Киевлянам никак не удавалось выполнить свой план на матч и наладить контригру. Как только подопечные Луческу отбирали мяч, убежать в быстрый прорыв не получалось. Максимум, что удавалось динамовцам, это дойти до штрафной Пятова.

Единственный опасный момент первого тайма столичные игроки создали на 40-й минуте, когда после удара Буяльского мяч срикошетил от защитника и едва не залетел в ворота.

После перерыва рисунок на поле не изменился. "Шахтер" все так же позиционно давил, накатывая массированные атаки на ворота Бущана. "Динамо" высоко не прессинговало, оставляя сопернику минимальное пространство на своей половине.

На 52-й минуте Бущан перевел на угловой острый "выстрел" Додо. Спустя 3 минуты Цыганков мог открывать счет, но его удар парировал Пятов.

По прежнему на поле шла вязкая борьба с футбольной агрессией, но без стопроцентных моментов с обеих сторон. Ближе к концу второй половины грубость стала преобладать над техникой и Андрей Шандор за 12 минут раздал 4 "горчичника": Кривцову, Сикану, Шапаренко, Тете и Витиньо.

В эндшпиле ближе к голу был "Шахтер", но счет на табло так и не изменился.

Как сообщал OBOZREVATEL, до этого команды между собой в Премьер-лиге Украины встречались 67 раз и побеждали по 25 раз. ​

​Свой крайний матч в чемпионате нашей страны "Шахтер" и "Динамо" провели 17 апреля этого года. ​

​Тогда подопечные Луческу в 22-м туре обыграли донецкий клуб со счетом 1:0 и за четыре тура до завершения национального первенства увеличили свой отрыв от "горняков" до 10 очков.

В итоге "Динамо" выиграло УПЛ, завоевав золотые медали.