В Киеве прошел Марш памяти погибших во время расстрелов в Бабьем Яру. Фото

В воскресенье, 3 октября, в Киеве состоялся Марш памяти, который призван почтить жертв Бабьего Яра, которые были расстреляны войсками Гитлера 80 лет назад. Памятная акция проводится в украинской столице ежегодно.

Участники марша собрались в колонну вблизи станции метро "Лукьяновская" возле кинотеатра "Киевская Русь". В этом году на мероприятии присутствовали около 800 человек, передает "Укринформ".

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От кинотеатра они двинулись к Бабьему Яру. Таким образом, маршрут марша повторяет путь киевлян, которых в 1941-м гитлеровцы вели на расстрел, объяснил один из организаторов, поэт и писатель Евгений Городецкий.

Люди приехали в Киев, чтобы почтить память убитых мирных жителей, из Запорожья, Миргорода, Брацлава, Винницы, Белой Церкви, Житомира и Черновцов. Были замечены даже гости из Германии и представители дипломатических учреждений.

С собой люди принесли цветы и лампадки.

Возле памятника "Менора" состоялась минута молчания. Кроме того, раввин Житомира Шломо Вильгельм прочел поминальную молитву.

"У нас не будет никаких речей, никаких лозунгов, просто марш памяти", – сказал Городецкий.

Напомним: в Украине День памяти жертв Бабьего Яра отмечается 29 сентября. В тот день в 1941-м начались массовые расстрелы, которые длились до 11 октября. Нацисты уничтожили практически всех евреев Киева – более 50 тысяч человек.

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