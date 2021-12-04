"Динамо" разгромно победило в скандальном матче УПЛ

Киевское "Динамо" в матче 17-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге победило "Верес". Поединок в Луцке на стадионе "Авангард" завершился со счетом 0:3.

Встреча еще до начала получила статус скандальной. Хозяева не смогли нормально подготовить поле домашнего стадиона и после ночного заморозка газон превратился в "железобетонное покрытие".

Судьи и менеджмент команды долго совещались, но в итоге к неудовольству гостей приняли решение о том, что игра состоится.

Сама встреча также отметилась скандальным эпизодом. При счете 0:1, киевляне получили право на пенальти. Цыганков точно реализовал удар, но Екатерина Монзуль посчитала, что "бело-синие" досрочно вбежали в штрафную. Арбитр потребовала перебить, что вызвало бурную реакцию как у Огнена Вукоевича, так и Юрия Вирта.

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Рефери не стала долго церемониться, показав помощнику Луческу красную карточку, а наставнику "Вереса" – желтую. Повторный удар Цыганков не забил, пустив круглый снаряд над перекладиной.

Это обозлило чемпиона Украины и он усилиями все того же Цыганкова и Вербича с интервалом в 3 минуты забил два гола.

На 61-й минуте Шапаренко в атаке зажали в углу, но вместо того, чтобы вернуться назад, он небанальной подсечкой оставил не у дел сразу двух защитников, выдав идеальный пас на Вербича.

На 63-й минуте Мирошник ошибся в технике с мячом, пытаясь отдать на голкипера. Гармаш отдал на Цыганкова и тот закатил в пустые ворота.

"Верес" – "Динамо" 0:3 (0:1, 0:2)

Голы: 0:1 – 21 Вербич, 0:2 – 61 Вербич, 0:3 – 65 Цыганков.

Верес – Когут, Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов, Петько, Панасенко (Гегедош, 69), Пасич (Кичак, 78), Кучеров (Полюлях, 69), Дахновский (Шестаков, 78), Сергийчук (Шестаков, 69).

Динамо – Бущан, Кендзера (Тымчик, 79), Сирота, Забарный, Миколенко, Цыганков (Караваев, 86), Вербич (де Пена, 86), Сидорчук, Буяльский (Леднев, 88), Шапаренко, Гармаш (Кулач, 80).

Предупреждения: Панасенко (4), Дахновский (15), Шапаренко (25), Гончаренко (32), Пасич (50).

Удаление: Немчанинов (87).

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче 16-го тура УПЛ "Динамо" в гостях победило "Минай". Поединок в Ужгороде завершился со счетом 0:2.