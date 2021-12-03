17-й тур УПЛ: где смотреть, расписание трансляций, календарь, таблица
В украинской футбольной Премьер-лиге в пятницу, 3 декабря, стартует 17-й тур национального первенства. Первыми в борьбу вступят донецкий "Шахтер" и "Львов".
Действующий чемпион киевское "Динамо" сыграет на выезде с "Вересом", а третья команда турнирной таблицы "Днепр-1" примет на своем поле "Черноморец".
Традиционно болельщики смогут увидеть поединки на каналах "Футбол 1", "Футбол 2" и УНИАН. Вашему вниманию календарь и расписание трансляций.
Премьер-лига Украины. 17-й тур
3 декабря (пятница)
17:00. "Шахтер" – "Львов", "Футбол 1"
Киев, НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Андрей Коваленко
Арбитр VAR: Виталий Романов
4 декабря (суббота)
14:00. "Верес" – "Динамо", "Футбол 2"
Луцк, стадион "Авангард"
Главный арбитр: Катерина Монзуль
Арбитр VAR: Евгений Арановский
17:00. "Рух" – "Ворскла", "Футбол 2"
Львов, стадион "Арена-Львов"
Главный арбитр: Сергей Бойко
19:30. "Металлист-1925" – "Колос", "Футбол 2"
Харьков, стадион "Металлист"
Главный арбитр: Александр Омелян
5 декабря (воскресенье)
14:00. "Заря" – "Ингулец", УНИАН
Запорожье, стадион "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин
17:00. "Александрия" – "Минай", "Футбол 1"
Александрия, стадион "Ника"
Главный арбитр: Дмитрий Бондаренко
19:30. "Десна" – "Мариуполь", "Футбол 1"
Чернигов, стадион имени Юрия Гагарина
Главный арбитр: Виктор Копиевский
6 декабря (понедельник)
19:30. "Днепр-1" – "Черноморец", УНИАН
Одесса, стадион "Черноморец"
Главный арбитр: Николай Балакин
Арбитр: VAR: Игорь Пасхал
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