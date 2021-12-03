17-й тур УПЛ: где смотреть, расписание трансляций, календарь, таблица

В украинской футбольной Премьер-лиге в пятницу, 3 декабря, стартует 17-й тур национального первенства. Первыми в борьбу вступят донецкий "Шахтер" и "Львов".

Действующий чемпион киевское "Динамо" сыграет на выезде с "Вересом", а третья команда турнирной таблицы "Днепр-1" примет на своем поле "Черноморец".

Традиционно болельщики смогут увидеть поединки на каналах "Футбол 1", "Футбол 2" и УНИАН. Вашему вниманию календарь и расписание трансляций.

Премьер-лига Украины. 17-й тур

3 декабря (пятница)

17:00. "Шахтер" – "Львов", "Футбол 1"

Киев, НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Андрей Коваленко

Видео дня

Арбитр VAR: Виталий Романов

4 декабря (суббота)

14:00. "Верес" – "Динамо", "Футбол 2"

Луцк, стадион "Авангард"

Главный арбитр: Катерина Монзуль

Арбитр VAR: Евгений Арановский

17:00. "Рух" – "Ворскла", "Футбол 2"

Львов, стадион "Арена-Львов"

Главный арбитр: Сергей Бойко

19:30. "Металлист-1925" – "Колос", "Футбол 2"

Харьков, стадион "Металлист"

Главный арбитр: Александр Омелян

5 декабря (воскресенье)

14:00. "Заря" – "Ингулец", УНИАН

Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин

17:00. "Александрия" – "Минай", "Футбол 1"

Александрия, стадион "Ника"

Главный арбитр: Дмитрий Бондаренко

19:30. "Десна" – "Мариуполь", "Футбол 1"

Чернигов, стадион имени Юрия Гагарина

Главный арбитр: Виктор Копиевский

6 декабря (понедельник)

19:30. "Днепр-1" – "Черноморец", УНИАН

Одесса, стадион "Черноморец"

Главный арбитр: Николай Балакин

Арбитр: VAR: Игорь Пасхал

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