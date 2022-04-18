'Динамо' отказалось отпускать игроков в сборную, и Петраков нашел им замену в 'Шахтере' и 'Днепре-1'

Тренерский штаб сборной Украины совместно с Украинской ассоциацией футбола составил резервный список игроков, которые заменят представителей киевского "Динамо" на первом этапе подготовки к плей-офф ЧМ-2022. Все футболисты, которые призваны обеспечить команде нормальный тренировочный процесс, представляют клубы украинской Премьер-лиги.

По информации "ТаТоТаке", в список довызванных игроков могут войти представители донецкого "Шахтера" Артем Бондаренко и Георгий Судаков, полузащитник "Колоса" Андрей Тотовицкий, хавбек луганской "Зари" Егор Назарина, футболисты "Днепр-1" Александр Сваток и Егор Ярмолюк, а также полузащитник "Александрии" Владислав Калитвинцев.

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Фамилии остальных игроков, которые могут заменить в команде Александра Петракова представителей "Динамо", назовут в ближайшее время. Если конечно, столичный клуб не изменит свое решение.

Сообщалось, что "Динамо отказалось отпускать 12 футболистов на первый сбор национальной команды. И готовы отправить киевлян в сборную не ранее 23 мая, тогда как уже 1 июня Украина должна провести первый матч плей-офф чемпионата мира-2022 против Шотландии.

В киевском клубе считают, что игровая практика, полученная динамовцами в товарищеских благотворительных матчах, позволит игрокам подойти к поединкам сборной в своей лучшей форме.

Тогда как в УАФ планирует провести минимум два товарищеских матча перед вылетом в Шотландию. Среди потенциальных соперников "сине-желтых" сборные Франции и Северной Македонии. А команда должна собраться 28 апреля.

Ранее появились котировки букмекеров на матч Шотландия – Украина, который состоится 1 июня. В случае победы над Шотландией в первом раунде плей-офф Украина в борьбе за путевку на ЧМ-2022 сыграет с Уэльсом.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Петраков определился с футболистами, которых вызовет на первый сбор. И не нашел там место защитнику Ярославу Ракицкому.