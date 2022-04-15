Петраков определился с судьбой Ракицкого в сборной Украины

Главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков решил не вызывать в команду защитника Ярослава Ракицкого после его разрыва контракта с российским "Зенитом". Опытный футболист уже успел сыграть за "Шахтер" в благотворительном матче, но не попал в список игроков "желто-синих" из украинских клубов.

В заявку попали 24 игрока из пяти отечественных клубов – киевского "Динамо", донецкого "Шахтера", луганской "Зари", "Днепра-1" и "Ворскла". Об этом сообщается на официальном сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ).

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Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба – "Шахтер" Донецк), Дмитрий Потрошитель ("Ворскла" Полтава).

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, Денис Попов (все – "Динамо" Киев), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля (все – "Шахтер Донецк).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик (оба – "Шахтер" Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский (все – "Динамо" Киев), Сергей Булеца ("Заря" Луганск), Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк (оба – "Днепр-1").

Нападающие: Артем Довбик ("Днепр-1"), Денис Гармаш, Артем Беседин (оба – "Динамо" Киев).

Напомним в конце апреля сборная Украина начнет подготовительный сбор к матчам плей-офф ЧМ-2022 и старту Лиги наций. 1 июня "желто-синие" проведут стыковой поединок Мундиаля в Катаре против шотландцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ярослав Ракицкий впервые спел гимн Украины во время благотворительного матча с польской "Лехией".