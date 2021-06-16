"Динамо" начало готовиться к новому сезону без Луческу

Футболисты киевского "Динамо" вышли из отпуска и начали подготовку к новому сезону без главного тренера Мирчи Луческу. Тренировочным процессом временно будут руководить Олег Гусев и Эмилин Карас.

Об этом сообщил официальный сайт "бело-синих". Команда занимается в усеченном составе, ведь сразу 11 "динамовцев" отправились в сборную Украины для участия в Евро-2020.

"Те футболисты основной команды, которые затратили много сил на протяжении прошлого сезона, а также иностранцы, еще в отпуске. Они приедут 22-23-го июня и пройдут медобследование", – рассказал Гусев, отметив, что тогда же в Киев должен вернуться и сам Луческу.

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К тренировкам "Динамо" привлекли футболистов из молодежной команды а также игроков, которые вернулись из аренды.

Напомним, Луческу является амбассадором сборной Украины на Евро-2020. Матчи турнира можно посмотреть на телеканале "Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, Луческу ранее спрогнозировал, что украинские футболисты смогут преодолеть групповой раунд и выйти в плей-офф чемпионата Европы.

В первом матче на Евро-2020 украинцы проиграли Нидерландам, хоть и сумели дважды поразить ворота соперника.