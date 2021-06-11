Луческу сделал прогноз по сборной Украины на Евро-2020

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу выразил уверенность, что сборная Украины сможет преодолеть групповой этап на Евро-2020. Он указал на большой потенциал команды Андрея Шевченко.

Своими фаворитами румынский специалист назвал сборную Турции, которую он возглавлял в течение двух лет до возвращения в Украину. Но в интервью изданию Telekom Sport Луческу отметил, что ему также небезразлична судьба своих подопечных из "Динамо" и донецкого "Шахтера", который он тренировал с 2004 по 2016 год.

"У сборной Украины очень хорошая команда. Это очень сбалансированная сборная с хорошим потенциалом, который мы и увидим. Они обязательно выйдут из группы", – уверен Луческу.

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Также наставник бело-синих указал на то, что многие подопечные Шевченко выступают в сильнейших чемпионатах Европы. Очевидно, Луческу имел ввиду таких игроков, как Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Андрея Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Роман Яремчук ("Гент", Бельгия) и других.

Также недавно Луческу наведался к сборной Украины в Бухаресте, где поприветствовал игроков и пообщался с Шевченко.

Напомним, что трансляции матчей Евро-2020 можно будет увидеть на телеканале "Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, в группе С Украина сыграет против сборных Нидерландов, Австрии и Северной Македонии. Первый матч желто-синие сыграют уже в воскресенье, 13 июня.

Матчем-открытием Евро-2020 станет встреча Турции и Италии в пятницу, 11 июня. OBOZREVATEL проведет текстовую онлайн-трансляцию.