"Динамо" в матче с удалением и пенальти разгромило сельский клуб в УПЛ

Киевское "Динамо" в матче 17-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге обыграло "Минай" из одноименного села в Ужгородском районе Закарпатской области.

Встреча на НСК "Олимпийский" завершилась со счетом 3:0.

Столичные футболисты сразу захватили контроль над игрой, устроив осаду воротам Поповича. Подопечные Луческу раз за разом атаковали, но никак не могли забить. На 11-й минуте Пыняшко после подачи Миколенко сыграл рукой в собственной штрафной. Монзуль решила, что это было неумышленно и после просмотра ВАР игра продолжилась.

Киевляне продолжали наседать и Шапаренко на 19-й минуте мог открывать счет. Кендзера подал с фланга, Буяльский красиво пропустил мяч, однако Николай пробил прямо в голкипера.

На 38-й минуте Попович сделал сейв после удара Беседина, а перед самым перерывом Буяльский пробил в перекладину из пределов штрафной.

После перерыва доминирование вице-чемпионов Украины воплотилось в гол. На 52-й минуте Беседину не удалось замкнуть навес Шапаренко, который сыграл до конца и остановил круглого перед лицевой линией. Киевские футболиста сохранили мяч, и Сидорчук точным "выстрелом" из-за штрафной отправил его в шестерку.

Спустя две минуты гости остались в меньшинстве. Малепе сбил Караваева, который выходил один на один с Поповичем, и Монзуль без раздумий показала красную карточку. Де Пена прямым ударом со штрафного сделал счет 2:0.

На 87-й минуте Ковтун в своей штрафной ударил по ноге Шепелева. Рефери после просмотра ВАР назначила пенальти. После небольшого совещания исполнять наказания взялся Беседин, но его удар парировал Попович.

Арбитр посчитала, что голкипер раньше времени вышел с линии и заставила перебить. Со второй попытки Родригес сделал счет разгромным – 3:0.

"Динамо" – "Минай" 3:0 (0:0, 3:0)

Голы: 1:0 – 52 Сидорчук, 2:0 – 55 де Пена, 3:0 – 90, пенальти Родригеш.

Динамо – Бущан, Кендзера (Родригеш, 64), Сирота, Миколенко (Сидклей, 82), Караваев, Шапаренко (Шепелев, 64), де Пена (Дуэлунд, 73), Буяльский (Андриевский, 82), Сидорчук, Забарный, Беседин.

Минай – Попович, Малепе, Ковтун, Матич (Маембе, 60), Лопыренок (Карась, 55), Кныш, Хахлев, Пыняшко (Кополовец, 71), Снижко, Милевский (Шиндер, 60), Ахмедзаде (Кожанов, 55).

Предупреждения: Матич (3), Лопыренок (19), Милевский (25).

Удаление: Малепе (54).

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне свой матч 17-го тура УПЛ провел донецкий "Шахтер". "Горняки" победили 1:0, при этом встреча ознаменовалась скандальным эпизодом. В середине встречи судья отменил гол "Олимпика", чем вызвал гнев президента клуба Владислава Гельзина. Владелец "Олимпика" ворвался в прямой эфир и обматерил судей.