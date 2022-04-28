"Динамо" обидно упустило победу в заключительном матче международного турне

Киевское "Динамо" ничьей завершило свое международное турне "Матч за Мир! Остановим войну!". Поединок в Загребе против местного "Динамо" завершился со счетом 2:2.

Украинские футболисты уверенно начали встречу и уже на 16-й минуте вели со счетом 2:0. Влад Ванат после передач Артема Довбика на 8-й минуте и Виталия Буяльского на 16-й, оформил дубль.

Еще до перерыва хорваты восстановили равновесие. На 29-й минуте отметился Вукотич.

Спустя 9 минут окончательный счет установил Менало, воспользовавшись обидным рикошетом от Александра Караваева. Во втором тайме зрители голов не увидели.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 26 апреля в Дортмунде на легендарном стадионе "Сигнал Идуна Парк" киевляне обыграли "Боруссию" (3:2).

После встречи присутствующие 36000 болельщиков устроили настоящие овации футболистам украинской команды.

Напомним, что первая игра также завершилась победой украинцев со счетом 3:1. В Варшаве "бело-синие" одолели местную "Легию". 14 апреля "Динамо" обыграло турецкий "Галатасарай" (3:1), а 20 апреля сыграла в нулевую ничью с "ЧФР Клуж".