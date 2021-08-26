Состоялась жеребьевка Лиги чемпионов: все группы
В Стамбуле Бранислав Иванович и Майкл Эссьен провели церемонию жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона 2021/2022. 32 команды из 15 стран Европы были распределены по 8 группам.
На этом этапе клубы из одной страны не могли попасть в один квартет. Также УЕФА развел команды из России и Украины.
Полностью состав групп выглядит следующим образом:
Группа A: "Манчестер Сити", ПСЖ, РБ "Лейпциг", "Брюгге"
Группа B: "Атлетико", "Ливерпуль", "Порту", "Милан"
Группа C: "Спортинг", "Боруссия" Дортмунд, "Аякс", "Бешикташ"
Группа D: "Интер", "Реал" Мадрид, "Шахтер", "Шериф"
Группа E: "Бавария", "Барселона", "Бенфика", "Динамо"
Группа F: "Вильярреал", "Манчестер Юнайтед", "Аталанта", "Янг Бойз"
Группа G: "Лилль", "Севилья", "Зальцбург", "Вольфсбург",
Группа H: "Челси", "Ювентус", "Зенит", "Мальме"
Первый тур запланирован на 14 сентября. Полное расписание будет известно позже.
Напомним, что действующим победителем ЛЧ является "Челси". 29 мая лондонцы обыграли "Манчестер Сити" и оставили украинца Зинченко без трофея.
Накануне в групповой этап пробился и донецкий "Шахтер".
"Горняки" смогли совершить фантастический камбэк в матче с "Монако", отыгравшись с 0:2.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинский тренер Юрий Вернидуб установил исторический рекорд Лиги чемпионов.