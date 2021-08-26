Состоялась жеребьевка Лиги чемпионов: все группы

В Стамбуле Бранислав Иванович и Майкл Эссьен провели церемонию жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона 2021/2022. 32 команды из 15 стран Европы были распределены по 8 группам.

На этом этапе клубы из одной страны не могли попасть в один квартет. Также УЕФА развел команды из России и Украины.

Полностью состав групп выглядит следующим образом:

Группа A: "Манчестер Сити", ПСЖ, РБ "Лейпциг", "Брюгге"

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Группа B : "Атлетико", "Ливерпуль", "Порту", "Милан"

Группа C : "Спортинг", "Боруссия" Дортмунд, "Аякс", "Бешикташ"

Группа D : "Интер", "Реал" Мадрид, " Шахтер ", "Шериф"

Группа E : "Бавария", "Барселона", "Бенфика", " Динамо "

Группа F : "Вильярреал", "Манчестер Юнайтед", "Аталанта", "Янг Бойз"

Группа G : "Лилль", "Севилья", "Зальцбург", "Вольфсбург",

Группа H: "Челси", "Ювентус", "Зенит", "Мальме"

Первый тур запланирован на 14 сентября. Полное расписание будет известно позже.

Напомним, что действующим победителем ЛЧ является "Челси". 29 мая лондонцы обыграли "Манчестер Сити" и оставили украинца Зинченко без трофея.

Накануне в групповой этап пробился и донецкий "Шахтер".

"Горняки" смогли совершить фантастический камбэк в матче с "Монако", отыгравшись с 0:2.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский тренер Юрий Вернидуб установил исторический рекорд Лиги чемпионов.