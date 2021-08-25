"Шахтер" – "Монако": онлайн видео голов плей-офф Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" в эти минуты играет свой ответный поединок плей-офф Лиги чемпионов против "Монако". Встреча вице-чемпионов Украины и 3-й команды чемпионата Франции проходит в Харькове на стадионе "Металлист".

Счет был открыт уже на 17-й минуте. "Горняки" неудачно вошли в игру, почти все начало встречи провели в обороне и в итоге пропустили быстрый мяч.

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"Шахтер" Украина – "Монако" 1:2 (второй тайм)

Голы: 0:1 – 18 Бен-Йеддер

0:2 – 39 Бен-Йеддер.

1:2 – 74 Марлос.

Шахтер – Пятов, Додо, Марлон, Витао, Матвиенко, Алан Патрик, Соломон, Майкон, Маркос Антонио, Тете, Траоре.

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Монако – Нюбель, Сидибе, Марипан, Бадиашиле, Кайо Энрике, Головин, Желсон Мартинш, Тчуамени, Фофана, Бен-Йеддер, Фолланд.

Предупреждения: Фолланд (14), Додо (40).

Напомним, что до этого команды между собой встречались два раза в первом круге Кубка УЕФА-1979/80.

Поединок в Донецке завершился со счетом 2:1 в пользу "горняков". Дублем отметился Михаил Соколовский.

Ответная игра в Монако завершилась победой хозяев 2:0.

Напомним, что в чемпионате Украины Де Дзерби дал отдохнуть основному составу, выпустив на поединок 5-го тура УПЛ украинский резерв: Судакова, Сикана, Мудрика и Коноплю.

Матч завершился разгромной победой 3:0.