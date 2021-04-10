"Динамо" здобуло виїзну перемогу в УПЛ

Київське "Динамо" у виїзному поєдинку 21-го туру чемпіонату України з футболу обіграло "Дніпро-1". Зустріч на "Дніпрі-Арені" завершилась з рахунком 2:0.

Гості з перших хвилин заволоділи перевагою, повністю контролюючи гру. Столичні футболісти довго катали м'яч, намагаючись знайти ключі до воріт Юрчука.

Незважаючи на тотальну перевагу киян, небезпечних моментів було дуже небагато.

Ситуація не змінилася і після перерви. "Динамо" всіма силами влаштувалося на половині поля "Дніпра-1", але команді Луческу явно не вистачало ударів по воротах.

Розв'язка наступила на 57-й хвилині, коли захист господарів забула про Миколенка. Після подачі з кутового футболіст збірної України вбіг до штрафного і без перешкод відкрив рахунок – 0:1.

Через 10 хвилин капітан "біло-синіх" Сергій Сидорчук подвоїв перевагу, точно добивши після удару Родрігеса.

"Динамо" – "Дніпро-1" 2:0

Голи: 1:0 – 57 Миколенко, 2:0 – 67 Сидорчук.

Динамо – Бущан, Забарний, Тимчик, Караваєв, Сирота, де Пена (Родрігс, 59), Шапаренко (Шепелєв, 59), Буяльський, Сидорчук, Миколенко (Сідклей, 87), Бесєдін (Супряга, 72).

Дніпро-1 – Юрчук, Цуріков, Дуглас, Тейлор, Логінов, Ігнатенко (Батагов, 73), Ді Франко (Ярмолюк, 90), Когут (Назаренко, 73), Сваток (Хобленко, 65), Довбік, Чуже (Білл, 90 ).

Попередження: Довбик (24), Чуже (35), Сидорчук (40), Когут (44), Ді Франко (47), Бесєдін (63), Караваєв (75).

Вилучення: Довбик (61).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше свою перемогу в 21-му турі УПЛ добув і донецький "Шахтар". Гірники за 3 хвилини забили два голи "Маріуполю". Ще один м'яч був забитий під кінець тайму.