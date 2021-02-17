"Динамо" – "Брюгге": онлайн-трансляция матча 1/16 финала Лиги Европы

Вице-чемпион Украины киевское "Динамо" в четверг, 18 февраля, проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы.

На поле НСК "Олимпийский" команда Мирчи Луческу примет бельгийский "Брюгге". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Динамо – Брюгге. Начало встречи – в 17:00. Ожидается, что температура воздуха в это время может опуститься ниже 15 градусов мороза.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ДИНАМО – БРЮГГЕ

Лига Европы. 1/16 финала

Первый матч

Киев, НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Маттиас Гестраниус (Финляндия)

Арбитр VAR: Стюарт Аттуэлл (Англия)

"Динамо" (Киев, Украина) – "Брюгге" (Бельгия) – 0:0

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22 ЧАСА ДО МАТЧА. Приветствуем всех любителей футбола! В Украине будет сыгран первый еврокубковый матч года.

22 ЧАСА ДО МАТЧА. "Динамо" и "Брюгге" по плану должны были начать игру в 19:55. Но из-за морозов старт поединка сдвинули на 17:00.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ДИНАМО – БРЮГГЕ

Увидеть возвращение "бело-синих" на евроарену можно будет благодаря прямой трансляции на телеканале "Футбол 1", где показ будет сопровождать традиционная аналитическая студия.

Также возможность посмотреть поединок предоставляет видеосервис Megogo. Кроме того, прямой эфир из Киева проведет российский "Матч! Футбол 3".

ПРОГНОЗ НА ДИНАМО – БРЮГГЕ

Фаворитом противостояния считаются хозяевам поля, которым отдают незначительно преимущество. Ставки на победу "Динамо" принимаются с коэффициентом 2,45.

Ничья оценивается котировкой 3,40. А показатели на успех бельгийского коллектива достигают уровня 2,85.

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Обслуживать встречу будет бригада арбитров из Финляндии, которую возглавит Маттиас Гестраниус.

Помогать ему будут лайнсмены Ян-Петер Аравирта и Микко Алакаре. Роль четвертого арбитра исполнит итальянец Даниэле Довери.

Также на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить англичанин Стюарт Аттуэлл.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Мирча Луческу, главный тренер "Динамо":

– Встречаются два лидера своих чемпионатов и таких пар в 1/16 финала, по-моему, больше нет. Поэтому это самый равный поединок лидеров. Для нас очень важно сохранить равновесие между атакой и обороной, учитывая, что соперник играет в очень агрессивный и атакующий футбол. Что касается тактики, "Брюгге" очень атакующая команда, игроки давно играют вместе, финансово всегда на уровне.

Денис Попов, защитник "Динамо":

– Условия сейчас не самые лучшие. Но мы стараемся выходить из положения. На тренировках работаем так же интенсивно, чтобы поддерживать свой тонус, свои физические качества. Да, холодно, но у нас нет выбора. Уже возобновился чемпионат. Нам нужна победа в каждом матче. Поэтому мы стараемся выжимать максимум даже при таких погодных условиях.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Динамо": Бущан – Караваев, Попов, Забарный, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, Де Пена – Беседин

"Брюгге": Миньоле – Мата, Мехеле, Коссуну, Рикка – Вормер, Альварес, Ритс, де Кетеларе – Дост, Окереке

СТАТИСТИКА ВСТРЕЧ

"Динамо" и "Брюгге" пересекались в квалификации Лиги чемпионов 2019/2020. Тогда сильнее были бельгийцы, которые выиграли домашнюю встречу 1:0, а в Киеве была зафиксирована сверхрезультативная ничья 3:3.

Как сообщал OBOZREVATEL, весь тренерский штаб "Брюгге" во главе с Филиппом Клеманом заразились коронавирусом накануне матча с киевским "Динамо".