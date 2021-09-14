'Динамо' – 'Бенфика': онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" во вторник, 14 сентября, сыграет стартовый матч группового турнира Лиги чемпионов. Команда Мирчи Луческу на своем поле примет лиссабонскую "Бенфику".

Встреча состоится на главной арене страны – НСК "Олимпийский". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" – "Бенфика". Начало – в 22:00.

ГДЕ СМОТРЕТЬ "ДИНАМО" – "БЕНФИКА"

Увидеть дебютный поединок сезона для киевлян в самом престижном европейском футбольном турнире можно будет на канале Megogo Футбол 1, где зрителям предложат традиционную аналитическую студию. Он также доступен на видеоплатформе Volia TV.

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Кроме того, прямой эфир из Киева проведет российский вещатель "Матч! Футбол 2".

ПРОГНОЗ НА "ДИНАМО" – "БЕНФИКА"

Фаворитом противостояния считается португальский коллектив, ставки на победу которого принимаются с коэффициентом 2,30.

Ничья, а также успех киевского клуба оценивается одинаковой котировкой 3,25.

СУДЬИ НА "ДИНАМО" – "БЕНФИКА"

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Англии, которую возглавляет опытный Энтони Тейлор.

Ему будут помогать лайнсмены Гэри Бeсуик и Адам Нанн. Роль четвертого рефери исполнит Крейг Поусон.

Также на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить Крис Кэванах.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Мирча Луческу, главный тренер киевского "Динамо":

– Эта игра для нас самая главная в плане дальнейшей борьбы. Настрой у нас очень хороший. Нас ждет сложный матч с сильным соперником. Надеемся на помощь болельщиков и ждем, что их будет много. Мы играем против опытной команды: почти все футболисты долго играли за лучшие клубы Европы и имеют большой опыт международных игр. Например, Отаменди, Вертонген, Жоау Мариу, Пицци, Сеферович.

Жорже Жезуш, главный тренер "Бенфики":

– У "Бенфики" есть все, чтобы выходить без страха и побеждать этого соперника. Нельзя смотреть на "Динамо" как на слабейшую команду в группе. Это не так. С ними работает один из самых квалифицированных тренеров мира. Я очень уважаю Мирчу Луческу. Мы должны побеждать, но против нас сыграет топ-команда. Я одинаково оцениваю "Динамо", "Барселону" и "Баварию". Я хочу выиграть и у киевлян, и у каталонцев, и у мюнхенцев.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Динамо": Бойко – Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Гармаш, Де Пена – Шкурин.

"Бенфика": Влаходимос – Отаменди, Вертонген, Морато – Гонсалвеш, Вайгль, Жоау Мариу, Таарабт – Гримальдо – Рафа, Яремчук.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

"Динамо" и "Бенфика" четырежды пересекались в Лиге чемпионов. В сезоне 1991/92 украинцы одержали единственную победу в этом противостоянии, выиграв в Киеве 1:0. А последующие три встречи португальцы выиграли с общим счетом 8:0.

Последний поединок команд состоялся в 2016 году в Лиссабоне. "Бенфика" добыла три очка благодаря единственному голу с пенальти.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Динамо" Мирча Луческу отреагировал на критику защитника Александра Караваева со стороны наставника сборной Украины Александра Петракова.