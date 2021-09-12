Лидер "Шахтера" не сыграет в Лиге чемпионов из-за праздника, запрещающего работать

Один из ключевых футболистов донецкого "Шахтера" Манор Соломон пропустит матч Лиги чемпионов против молдавского "Шерифа". Как сообщает израильское издание Ynet, причиной такого решения стал религиозный праздник Йом Кипур. Он отмечается 15 и 16 сентября. На эти даты как раз и попадает игра 1-го тура группового этапа ЛЧ.

Напомним, что в прошлом розыгрыше донецкий "Шахтер" занял 4-е место в группе, в которой также как и в этом году выступали "Реал" и "Интер". Следующий матч украинцев в еврокубке, в котором Соломон надеется вернуться в состав, состоится 28 сентября, когда "Шахтер" примет чемпионов Италии во втором туре Лиги чемпионов.

Видео дня

Для справки:

Йом Кипур в иудаизме является самым важным из праздников. День поста, покаяния и отпущения грехов. Отмечается в десятый день месяца тишрей, завершая Десять дней покаяния. Согласно Талмуду, в этот день Бог выносит свой вердикт, оценивая деятельность человека за весь прошедший год.

Традиционно в этот день верующие иудеи соблюдают почти 25-часовое воздержание от приёма пищи, проводя большую часть дня в усиленных молитвах и в обязательном порядке посещая синагогу. Также запрещено пить и работать.

Отметим, то 22-летний Соломон перешел в донецкий клуб в январе 2019 года. Сумма компенсации составило 6 млн евро. За это время Манор забил 19 голов в 89 матчах во всех турнирах. Также израильтянин отметился 9 результативными передачами.

По состоянию на июнь 2021 года трансферная стоимость левого вингера "горняков" составила 20 млн евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, Соломон находится на 2-м месте в списке самых дорогих игроков УПЛ.

Последние два года стали настоящим прорывом для Соломона, который забил "Реалу" в обеих сенсационных победах "Шахтера" над клубом Ла Лиги. Также Манор отметился голом в ворота "Манчестер Сити" в ноябре 2019 года.

В апреле этого года главный раввин Киева и Украины Моше Реувен Асман и звезда донецкого "Шахтера" Манор Соломон сыграли в футбол во время матча, который прошел в Анатевке.