В Киеве выпал первый снег: реакция сети. Фото и видео

В нескольких районах Киева во вторник, 23 ноября, пошел первый снег. Осадки в виде мелких снежных крупинок заметили на правом берегу столицы.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Из-за плюсовой температуры воздуха, снег практически моментально тает (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Около 17:00 снег в Киеве стал сильнее. Температура воздуха в столице опустилась до 0 градусов. Согласно сайту gismeteo.ua, осадки в Киеве будут продолжаться как минимум до полуночи.

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В свою очередь пользователи соцсетей крайне позитивно отреагировали на первое дыхание зимы в столице.

"В Киеве идет снег. Кайф", "в Киеве пролетает снег", "вы третья в моей ленте с новостью о первом снеге в Киеве".

Из-за ухудшения погоды и первого снега на главных магистралях столицы образовались пробки. По состоянию на 18:00 движение затруднено.

Отметим, согласно прогнозу Укргидрометцентра в течение 23 ноября в столице ожидаются осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха +1… +3. Скорость ветра 7-12 метров в секунду.

В свою очередь синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook предупреждала, что снег в столице ожидается вечером.

"Дорогие киевляне и окружающие жители! Сегодня вечером, а где-то и раньше, пойдет снег! Карта. Снег, кроме красивой романтической картинки, может сразу усложнить и так непростую ежедневную ситуацию на наших дорогах", – напомнила Диденко.

Напомним, с 22 по 28 ноября, в Киеве ожидается переменчивая погода. В среднем температура воздуха будет +5.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что во вторник, 23 ноября, в Украине ожидается снижение температуры воздуха. Также синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом.