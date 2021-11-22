'Динамо' – 'Бавария': онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" во вторник, 23 ноября, проведет пятый матч группового турнира Лиги чемпионов. Соперником команды Мирчи Луческу станет немецкий гранд – мюнхенская "Бавария".

Поединок пройдет на главной арене страны – НСК "Олимпийский". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Динамо – Бавария. Начало – в 19:45.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ДИНАМО – БАВАРИЯ

Увидеть противостояние можно будет благодаря видеосервису Megogo, где встречу покажет стримминговый канал "Megogo Футбол 1". Он также доступен на платформе Volia TV.

Видео дня

Кроме того, эфир из Киева проведет российский вещатель "Матч! Футбол 2".

ПРОГНОЗ НА ДИНАМО – БАВАРИЯ

Фаворитом встречи считается немецкая команды. Ставки на победу "Баварии" принимаются с коэффициентом 1,26.

Ничья оценивается котировкой 5,75. А показатели на успех динамовцев достигают уровня 11.50.

СУДЬИ НА ДИНАМО – БАВАРИЯ

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Турции, которую возглавляет Халил Мелер.

Помогать ему будут лайнсмены Мустафа Эйсой и Ибрахим Чаглар Уярджан. Роль четвертого рефери исполнит Арда Кардешлер.

Кроме того, на игре будет задействована система видеоповторов (VAR), за работой которой будет следить Мете Калкаван.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Мирча Луческу, главный тренер "Динамо":

– Нагельсманн – отличный тренер. Он доказал это, работая с самого раннего возраста с разными командами. В итоге, он дошел до "Баварии". Это совершенно другой уровень. Одно дело тренировать "Лейпциг", и совсем другое дело – "Баварию". Это команда с супер-дорогими футболистами в составе, это команда, которая выигрывает во всех турнирах. Тут Нагельсманн как тренер может показать себя с лучшей стороны.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Динамо": Бущан – Миколенко, Сирота, Забарный, Кендзера, Шапаренко, Сидорчук, Де Пена, Буяльский, Цыганков, Гармаш

"Бавария": Нойер – Дэвис, Эрнандес, Куасси, Павар, Забитцер, Горецка, Сане, Мюллер, Толиссо, Левандовски

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

"Бавария" досрочно оформила выход в плей-офф, набрав 12 очков. Киевляне же находятся на последнем месте с одним пунктом в копилке. При этом "бело-синие" еще не забили ни одного гола.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Поединок станет 10-м между командами в ЛЧ. На счету киевлян две победы, а "Бавария" была сильнее в шести играх. Разница мячей 9:17 в пользу немцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Бавария" лишилась семи футболистов накануне матче с киевским "Динамо" в Лиге чемпионов.