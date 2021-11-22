"Динамо" – "Бавария": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Александр Чеканов
Футбол
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'Динамо' – 'Бавария': онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" во вторник, 23 ноября, проведет пятый матч группового турнира Лиги чемпионов. Соперником команды Мирчи Луческу станет немецкий гранд – мюнхенская "Бавария".

Поединок пройдет на главной арене страны – НСК "Олимпийский". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Динамо – Бавария. Начало – в 19:45.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ДИНАМО – БАВАРИЯ

Увидеть противостояние можно будет благодаря видеосервису Megogo, где встречу покажет стримминговый канал "Megogo Футбол 1". Он также доступен на платформе Volia TV.

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Кроме того, эфир из Киева проведет российский вещатель "Матч! Футбол 2".

ПРОГНОЗ НА ДИНАМО – БАВАРИЯ

Фаворитом встречи считается немецкая команды. Ставки на победу "Баварии" принимаются с коэффициентом 1,26.

Ничья оценивается котировкой 5,75. А показатели на успех динамовцев достигают уровня 11.50.

"Динамо" занимает последнее место в группе.

СУДЬИ НА ДИНАМО – БАВАРИЯ

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Турции, которую возглавляет Халил Мелер.

Помогать ему будут лайнсмены Мустафа Эйсой и Ибрахим Чаглар Уярджан. Роль четвертого рефери исполнит Арда Кардешлер.

"Бавария" досрочно вышла в плей-офф.

Кроме того, на игре будет задействована система видеоповторов (VAR), за работой которой будет следить Мете Калкаван.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Мирча Луческу, главный тренер "Динамо":

– Нагельсманн – отличный тренер. Он доказал это, работая с самого раннего возраста с разными командами. В итоге, он дошел до "Баварии". Это совершенно другой уровень. Одно дело тренировать "Лейпциг", и совсем другое дело – "Баварию". Это команда с супер-дорогими футболистами в составе, это команда, которая выигрывает во всех турнирах. Тут Нагельсманн как тренер может показать себя с лучшей стороны.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Динамо": Бущан – Миколенко, Сирота, Забарный, Кендзера, Шапаренко, Сидорчук, Де Пена, Буяльский, Цыганков, Гармаш

"Бавария": Нойер – Дэвис, Эрнандес, Куасси, Павар, Забитцер, Горецка, Сане, Мюллер, Толиссо, Левандовски

Бавария забила Динамо

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

"Бавария" досрочно оформила выход в плей-офф, набрав 12 очков. Киевляне же находятся на последнем месте с одним пунктом в копилке. При этом "бело-синие" еще не забили ни одного гола.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Поединок станет 10-м между командами в ЛЧ. На счету киевлян две победы, а "Бавария" была сильнее в шести играх. Разница мячей 9:17 в пользу немцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Бавария" лишилась семи футболистов накануне матче с киевским "Динамо" в Лиге чемпионов.

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