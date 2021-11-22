Семеро футболистов 'Баварии' не сыграют против 'Динамо' из-за коронавируса

Далеко не в оптимальном составе выйдет мюнхенская "Бавария" на поединок Лиги чемпионов против "Динамо", который начнется в Киеве во вторник, 23 ноября, в 19:45. Семеро футболистов немецкого гранда не смогут сыграть на "Олимпийском" из-за коронавируса.

Об этом сообщил официальный сайт "Баварии". Защитники Никлас Зюле и Йосип Станишич получили позитивные результаты теста на коронавирусную инфекцию. Форварды Серж Гнабри и Эрик Шупо-Мотинг, полузащитники Микаэль Кюизанс и Джамал Мусиала общались с инфицированными партнерами, поэтому отправились на самоизоляцию.

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Еще раньше стало известно, что Йозуа Киммих ушел на карантин после обнаружения у него коронавируса. Кроме того, Киммих лишится огромных денег из-за отказа вакцинироваться.

После четырех туров в Лиге чемпионов "Динамо" занимает последнее место в группе Е, набрав всего одно очко и не забив ни одного мяча. Немецкий же гранд выиграл все четыре встречи с общей разницей мячей 17-2. Правда, в пятницу, 19 ноября, подопечные Юлиана Нагельсманна сенсационно проиграли в Бундеслиге одному из аутсайдеров – "Аугсбургу" (1:2).

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Напомним, где смотреть "Динамо" – "Бавария": расписание трансляций Лиги чемпионов.