Олимпийская чемпионка Светлана Журова пожаловалась на якобы несправедливое отстранение российских спортсменов от международных соревнований. Бывшая конькобежка отметила, что, в частности, Европейский футбольный союз (УЕФА) хочет вернуть представителей РФ в свои соревнования, но сталкивается с политическим давлением.

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Об этом Журова заявила в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Депутатка Государственной думы и ярая сторонница кремлевского диктатора Владимира Путина, выразила абсурдную мысль о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) и ее президент Томас Бах поддерживает россиян.

"Об этом же говорит и Томас Бах, пригрозив, чтобы на них перестали давить, что они сделали все, что возможно. Что еще они хотят? Чтобы россиян забанили на сто лет вперед? Такого же требуют, это перебор. Уже и рукопожатия скоро отменят, еще что-нибудь. Так нельзя. В УЕФА много людей, которые с удовольствием бы все поменяли, но у них такой возможности нет, потому что на них и правда сильно давят – и спонсоры, и все остальные", – сказала Журова.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин назвал российских футболистов жертвами военной агрессии их страны и пожаловался на давление со стороны украинцев.

Напомним, в минувшем году УЕФА пытался вернуть юношескую сборную России в отборочный турнир к чемпионату Европы, но столкнулся с жестким отпором со стороны разных стран. Более десятка федераций заявили о бойкоте матча с командой из страны-агрессора. После этого УЕФА отменил свое решение.

Как сообщал OBOZ.UA, президент УЕФА Александер Чеферин вызвал восторг у олимпийского чемпиона Павла Колобкова желанием вернуть россиян в турниры.

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