Коли після руйнівної атаки, з шести тисяч будинків без тепла за кілька днів залишається близько 400? Коли комунальники цілодобово на лютому морозі лагодять пошкоджену ворогом критичну інфраструктуру, щоб повернути людям тепло і воду? Коли енергетики намагаються, теж працюючи 24/7, повернути хоч на якісь години світло в домівки киян? Коли ми підключаємо до автономних джерел соціальні заклади - лікарні, пологові, будинки для літніх людей, психоневрологічні диспансери, соц працівники розносять гарячу їжу одиноким лежачим киянам. Коли в пунктах обігріву цілодобову чергують працівники, щоб приймати киян? Коли заживлюємо від генераторів обʼєкти критичної інфраструктури.

Такі заяви, насамперед, нівелюють самовіддану працю тисяч людей, фахівців. У них, хоч і немає зброї в руках, своїми невтомними зусиллями вони теж борються за свою країну.

Тим часом - суцільний хейт. Аааа, Кличко порадив тим, хто має можливість, переїхати за місто. Щоб не замерзали. Без світла і тепла. Ті, хто мають можливість тимчасово виїхати. Я, принаймні, говорю чесно і попереджаю людей про надскладну ситуацію. І мені байдуже на якісь рейтинги і примарні вибори. І в цій надзвичайній ситуації я, як мер, всі міські служби роблять все, щоб утримати забезпечення життєдіяльності міста (як і в перші дні і тижні повномасштабної війни). Щоб зберегти здоровʼя і життя мешканців міста. І робитимемо це й надалі.

Відповідаю вам, вибачте, публічно. Бо за останніх 4 роки ми з вами особисто, пане президенте, на жаль, жодного разу так і не зустрілися…