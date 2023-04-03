''Что им там впаривают?!'' Девушка игрока ''Шахтера'' разнесла УПЦ МП. Видео собрало миллионы просмотров

Девушка футболиста донецкого "Шахтера" Дмитрия Топалова Ирина отметилась огненной речью о УПЦ МП, которая стала вирусной в сети и собрала миллионы просмотров. Уроженка Мариуполя, которая потеряла многих друзей из-за войны, жестко выступила против московской церкви, назвав веру одним из оплотом государственной безопасности.

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Комментарий Ирины появился в Telegram-канале "5 канала", журналисты которого пообщались с девушкой игрока "Шахтера". Ирина полностью поддержала решение об уходе монахов МП из Киево-Печерской лавры, а также выразила недовольство, что многие люди поддерживают пророссийскую церковь.

"Когда все поймут, что армия, язык и вера – это вопрос национальной безопасности? 90% людей старые, но есть и молодые... Я от этого вообще в шоке! Что они слушают, что они смотрят, чтобы молоть такую чушь! Им этот, б***ь, патриарх Кирилл говорит: "Святая война, вперед, молодцы, убивайте". Я из Мариуполя, у меня очень много убили друзей, знакомых, у меня ничего не осталось. Эти солдаты произносят эти молитвы на этом языке, их патриарх ведет на эту "святую" войну, они сейчас поют за него, какой он классный. Что это? Как это? Как это может происходить? Что им там впаривают?" – эмоционально заявила девушка Топалова.

Отметим, что только на странице Infosich1 в социальной сети TikTok видео с речью Ирины набрало свыше трех миллионов просмотров за сутки.

Ранее украинский боксер Василий Ломаченко угодил в новый скандал, показав видео о "безумии", которое "творят" украинцы. Он также поделился роликом, в котором нашу страну сравнивают с нацистской Германией.

Напомним, что представители УПЦ МП должны были окончательно покинуть территорию Лавры еще 29 марта в связи с расторжением договора об аренде со стороны Министерства культуры Украины из-за многочисленных нарушений.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 марта Александр Усик был замечен в Киево-Печерской лавре. Жена боксера Екатерина категорично прокомментировала эту ситуацию.

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