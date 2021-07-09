Четверо украинцев попали в необычную символическую сборную Евро-2020

Авторитетное испанское издание AS включило четверых украинских футболистов в символическую сборную главных открытий Евро-2020. Голкипер Георгий Бущан и защитник Николай Матвиенко попали в основной состав, а их партнеры полузащитник Николай Шапаренко и нападающий Роман Яремчук оказались на лавке для запасных.

В Telegram-канале "Бей-беги" появился скриншот команды, собранной из футболистов, которые в наибольшей мере удивили журналистов своей игрой. Полностью символическая сборная выглядит следующим образом:

Голкипер: Георгий Бущан (Украина)

Защитники: Йоаким Мэле (Дания), Николай Матвиенко (Украина), Дензел Дюмфрис (Нидерланды)

Полузащитники: Педри (Испания), Миккель Дамсгор (Дания), Томаш Соучек (Чехия)

Нападающие: Адам Салай (Венгрия), Каспер Долберг (Дания), Патрик Шик (Чехия), Жереми Доку (Бельгия)

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Замены: Леонардо Спинаццола (Италия), Мерт Мюлдюр (Турция), Дониелл Мален (Нидерланды), Николай Шапаренко (Украина), Ксавер Шлагер (Австрия), Киффер Мур (Уэльс), Роман Яремчук (Украина)

Напомним, что на чемпионате Европы сборная Украины дошла до четвертьфинала, где была разгромлена Англией со счетом 4:0.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, родоначальники вышли в финал, в скандальном матче обыграв Данию, и встретятся там с Италией, которая в серии пенальти одолела Испанию. Стало известно расписание трансляций решающего противостояния, которое состоится 11 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли".