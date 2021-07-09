Четверо украинцев попали в необычную символическую сборную Евро-2020

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
1 минута
2,3 т.
Сборная Украины по футболу

Авторитетное испанское издание AS включило четверых украинских футболистов в символическую сборную главных открытий Евро-2020. Голкипер Георгий Бущан и защитник Николай Матвиенко попали в основной состав, а их партнеры полузащитник Николай Шапаренко и нападающий Роман Яремчук оказались на лавке для запасных.

В Telegram-канале "Бей-беги" появился скриншот команды, собранной из футболистов, которые в наибольшей мере удивили журналистов своей игрой. Полностью символическая сборная выглядит следующим образом:

Голкипер: Георгий Бущан (Украина)

Защитники: Йоаким Мэле (Дания), Николай Матвиенко (Украина), Дензел Дюмфрис (Нидерланды)

Полузащитники: Педри (Испания), Миккель Дамсгор (Дания), Томаш Соучек (Чехия)

Нападающие: Адам Салай (Венгрия), Каспер Долберг (Дания), Патрик Шик (Чехия), Жереми Доку (Бельгия)

Видео дня

Замены: Леонардо Спинаццола (Италия), Мерт Мюлдюр (Турция), Дониелл Мален (Нидерланды), Николай Шапаренко (Украина), Ксавер Шлагер (Австрия), Киффер Мур (Уэльс), Роман Яремчук (Украина)

Символическая сборная главных открытий Евро-2020

Напомним, что на чемпионате Европы сборная Украины дошла до четвертьфинала, где была разгромлена Англией со счетом 4:0.

Сетка плей-офф Евро-2020.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, родоначальники вышли в финал, в скандальном матче обыграв Данию, и встретятся там с Италией, которая в серии пенальти одолела Испанию. Стало известно расписание трансляций решающего противостояния, которое состоится 11 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Евро-2020Сборная Украины по футболуРоман ЯремчукНиколай МатвиенкоНиколай ШапаренкоГеоргий Бущан