Бущан сделал признание перед игрой с Австрией, упомянув ненависть болельщиков

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан перед матчем 3-го тура чемпионата Европы по футболу с Австрией признался, что национальная команда еще не добилась ничего, за что ее можно было б так хвалить. По мнению вратаря "Динамо", ключевая игра пройдет в понедельник, 21 июня, и после нее эмоции фанатов могут резко измениться.

Бущан заявил, что все украинские сборники серьезно готовятся к предстоящей битве.

"Мы на сегодняшний день не сделали ничего такого, чтобы нами можно было гордиться. То, что были эмоции, это хорошо, но надо со свежей головой готовиться к Австрии, потому что у нас часто от любви до ненависти – один шаг", – заявил Георгий на пресс-конференции.

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Бущан отметил, что вся сборная настраивается исключительно на победу.

"Нас устраивает ничья? Я еще не играл ни одной игры с мыслью, что мне надо сыграть вничью. Мы выходим на поле, чтобы выиграть. Точно так же и сборная Австрии будет настраивать себя на матч. У них хорошая команда, хорошая атака, они демонстрируют характер", – подытожил голкипер.

Как сообщал OBOZREVATEL, игра 2-го тура чемпионата Европы по футболу между Украиной и Северной Македонией завершился со счетом 2:1.

Несмотря на преимущество наших футболистов, они заработали необязательный пенальти во втором тайме.

После перерыва Руслан Малиновский мог сделать счет 3:1, но не забил 11-метровый удар.

После матча болельщики устроили скандирование "Шева! Шева!.

Сборная Украины подошла к своим фанатам и поблагодарила их за поддержку.

На послематчевой пресс-конференции лидер "желто-синих" Андрей Ярмоленко отжег с бутылками спонсоров, перевернув поступок Криштиану Роналду.

Свой следующий поединок украинцы проведут против Австрии. Уже опубликован расклад, как нашей команде выйти в плей-офф.