Сборная Украины потеряла еще одного лидера 'Динамо' на матч с Англией

Основной правый защитник сборной Украины Александр Тымчик не поможет команде в матче отборочного турнира к Евро-2024 с Англией. Игра состоится во Вроцлаве 9 сентября, однако ключевой футболист киевского "Динамо" не примет участие в ней из-за повреждения.

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Об этом информирует официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ). У Тымчика диагностировали воспаление мышц приводной группы мышц бедра. При этом пока остаются шансы, что динамовец сможет сыграть за "желто-синих" в поединке против Италии 12 сентября.

Таким образом, Тымчик присоединился к своим партнерам по клубу Николаю Шапаренко и Андрею Ярмоленко, которые также получили травмы. При этом капитан сборной все еще может выйти на поле в ближайших играх.

Состав национальной сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба – "Шахтер" Донецк), Денис Попов ("Динамо" Киев), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия) , Сергей Кривцов ("Интер" Майами, США), Богдан Михайличенко ("Динамо" Загреб, Хорватия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Виталий Буяльский, Александр Караваев (все – "Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все – "Шахтер" Донецк), Александр Пихаленок ("Днепр-1" Днепр), Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия), Сергей Сидорчук ("Вестерло", Бельгия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Валенсия", Испания), Артем Довбик ("Жирона", Испания), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

Резервный список: Александр Сваток ("Днепр-1" Днепр), Арсений Батагов ("Заря" Луганск), Даниил Сикан ("Шахтер" Донецк).

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объяснил, почему исключил из команды звездного футболиста.

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