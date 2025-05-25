'Бухать в ресторанах и играть в футбольчик'. Раскрыта правда про то, как Алиев 'воевал' в ВСУ

Ветеран войны, общественный активист, юрист Олег Симороз резко отреагировал на ложные заявления бывшего футболиста киевского "Динамо" Александра Алиева, который пытается создать себе образ участника боевых действий. По словам Симороза, Алиев известен не только низким уровнем интеллекта, но и проблемами с алкоголем.

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У себя в Facebook Олег пишет, что в первые дни войны Алиев действительно записался в территориальную оборону Киева и патрулировал улицы Оболони, но участия в боевых действий не принимал. Тем не менее, обходя официальные процедуры, он получил статус участника боевых действий через командование территориальной обороны, а не своей бригады.

В недавнем интервью Алиев заявил, что служит в 129-м батальоне 112-й бригады, однако Симороза категорично опроверг это.

"Должен опровергнуть эту наглую ложь. Поскольку, я знаю этот батальон нашей бригады, это героические ребята, которые в боях получили себе имя, у них много погибших и я не буду спокойно смотреть как этот алкаш пытается опорочить их имя", – возмутился ветеран.

Симороз пояснил, что Алиев никогда не служил в регулярных подразделениях бригады. Он только находился в ДФТГ [Добровольческое формирование территориальной громады - ред] №35 — подразделении без официального статуса военнослужащих.

"Командование этого ДФТГ позволило Алиеву спокойно играть в футбольчик, посещать VIP-ложу стадиона "Динамо" и бухать в ресторанах, ну короче, все "тяготы тяжелой армейской службы" в период военного положения", – не сдержал эмоций активист.

Симороз сакцентировал внимание на том, что Алиев неоднократно лгал о своём участии в боях, утверждая, что попадал под обстрелы и должен ехать освобождать Харьковщину. Все его фотографии с Донбасса — лишь "волонтёрские поездки" без боевых задач.

"В апреле 2023 года Алиев за счет примазывания к ДФТГ проигнорировал повестку от Оболонского ТЦК, собственно он должен был быть официально мобилизован в регулярные войска, но он подключил связи и конечно никуда не мобилизовался", – пишет Олег.

Недавно Александр попал в скандал с патрульной полицией, которая задержала его за сопротивление и алкогольное опьянение. Алиев отказался пройти тест на алкоголь, что автоматически свидетельствует о его виновности.

"В первую очередь это неуважение и унижение тех ребят из теробороны, которые месяцами сидят в окопах и отдают свою жизнь и здоровье за таких как этот брехун.А вообще не впервые слышу истории как "элитка" шарится в тыловых ДФТГ и мутит себе отсрочки от призыва. Открою секрет господину Алиеву, что служба в ресторанах не освобождает от мобилизации, вот такая несправедливость", – подытожил Симороз.

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