'Пошел в 129-й батальон, у нас на Оболони'. Алиев, который получил УБД, заявил, что не стрелял по врагам и у него не бывало 'контактного боя'

Известный экс-футболист киевского "Динамо" Александр Алиев признался, что не принимал участия в прямом боевом контакте с российскими оккупантами. Отвечая на вопрос, где он служит, 40-летний Алиев заявил, с самого начала полномасштабной войны служит в 129-м батальоне 112-й бригады теробороны, базирующейся на Оболони в Киеве.

Видео дня

Сейчас он всё ещё числится в этой военной части, но временно откомандирован в другое подразделение, где и находится постоянно. В Киев он приезжает лишь ненадолго — например, чтобы дать интервью.

Он подтвердил, что не раз бывал на передовой, но в прямом бою с противником не участвовал и не видел врагов, которых мог бы лично уничтожить.

"Видел ли я я уничтоженных врагов? Честно — не видел. Я скажу, что я не стрелял, знаешь. Ну, вообще, у меня не было прямого, контактного боя. Такого у меня не было. Я скажу тебе одно: я постоянно езжу на передовую. Я езжу, вижу, как пацаны... знаешь, пацаны видят, что они кому-то нужны. Я ценю этих пацанов", – рассказал бывший игрок сборной Украины в интервью Славе Демину.

Алиев подчеркнул важность поддержки своих боевых товарищей: каждый из них, по его мнению, — герой. Он с уважением говорит о тех, кто защищает страну, и признаётся, что старается чаще навещать бойцов, ведь его приезд поднимает им настроение.

"Они защищают всех нас. Благодаря им мы с тобой можем стоять здесь и разговаривать. Я даю интервью — и приезжаю туда, и у пацанов просто появляются улыбки. Я готов ездить туда каждый раз", – подытожил бывший спортсмен.

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре прошлого года Алиев похвастался тем, что получил удостоверение участника боевых действий (УБД). Бывший игрок сборной Украины выложил фотографию у себя в Instagram, где видно, что он воевал в воинской части А1155, г. Киев: "Инженерные, радиотехнические войска и войска связи".

Напомним, что перед самым началом полномасштабного вторжения Алиев стал жертвой хейта в социальных сетях после того, как снялся с автоматом и пистолетом, надев при этом папаху донских казаков.

12 апреля 2025 года в соцсетях появилось видео, как Алиева пакуют" в наручники возле его авто. Позже полиция сделала официальное заявление о том, что случилось на Чоколовском бульваре в Киеве.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!