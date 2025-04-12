Полиция в Киеве выволокла Алиева из машины, надев наручники. Его подруга залезла на патрульное авто. Видео

Известный в прошлом украинский футболист Александр Алиев угодил в скандал в Киеве. В соцсетях появилось видео, как экс-динамовца на Чоколовском бульваре жестоко задерживает полиция.

Видео дня

На видео, снятого случайным прохожим и опубликованном в Telegram-канале dtp.kiev.ua, видно, как бывшего игрока сборной Украины правоохранители достают из черного Mercedes и надевают на него наручники.

На другом видео видно, как подруга задержанного залезла на автомобиль патрульной службы, и отказывается с него слезать.

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