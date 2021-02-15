"Динамо" – "Брюгге": букмекеры дали прогноз на матч плей-офф Лиги Европы

Бельгийский "Брюгге" считается незначительным фаворитом первого матча 1/16 финала плей-офф Лиги Европы с киевским "Динамо".

Проведение поединка запланировано в четверг, 18 февраля, на столичном НСК "Олимпийский". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Динамо – Брюгге. Начало встречи – в 19:55.

Букмекеры отдают преимущество гостевой команде. Ставки на ее победу принимаются с коэффициентом 2,35. Ничья оценивается котировкой 3,40. А показатели на успех "Динамо" достигают уровня 2,85.

При этом выход "Брюгге" в следующий этап оценивается показателем 1,44. А поставить на итоговый успех киевлян можно с коэффициентом 2,55.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом официальном матче года киевское "Динамо" добыло волевую победу над донецким "Олимпиком" в 14-м туре УПЛ.