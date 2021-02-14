Где смотреть "Динамо" – "Брюгге": расписание трансляций Лиги Европы

Киевское "Динамо" в четверг, 18 февраля, сыграет с бельгийским "Брюгге" в 1/16 финала Лиги Европы. Поединок пройдет в столице Украины на НСК "Олимпийский". Начало запланировано на 19:55.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Динамо – Брюгге.

С учетом сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом в Украине матч пройдет без зрителей.

Все болельщики смогут поддержать любимую команду у экранов телевизоров. Прямую трансляцию с главной арены страны организует "Футбол 1". Здесь показ игры будет сопровождаться аналитической студией с опытными экспертами.

Также картинка с матчем будет доступна на российском "Матч! Футбол 3".

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" и "Брюгге" уже встречались между собой в августе 2019 года в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Тогда киевская команда с главным тренером Александром Хацкевичем по сумме двух матчей уступили бельгийцам со счетом 3:4. Ключевым стало минимальное поражение на выезде (0:1).

Напомним, что в чемпионате Украины перед игрой в еврокубке "Динамо" добыло волевую победу над донецким "Олимпиком".