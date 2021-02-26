"Брюгге" – "Динамо": видео победного гола в Лиге Европы

Киевское "Динамо" на последних секундах смогло забить единственный гол в ворота "Брюгге", который вывел столичную команду в 1/8 финала Лиги Европы.

За все игровое время "бело-синие" не создали ни одного опасного момента. В первом тайме киевляне смогли нанести лишь один удар в сторону Миньоле, который заблокировали защитники хозяев.

Ситуация на поле изменилась после 68-й минуты с выходом Шапаренко. Футболист сборной Украины заметно оживил нападение динамовцев и помог психологически переломить ход матча.

На 86-й минуте Родгриес исполнил великолепный черпачок на Цыганкова, тот сделал прострел от лицевой, и Буяльский от перекладины оформил победный результат.

"Брюгге" Бельгия – "Динамо" Украина 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 83 Буяльский.

Брюгге – Миньоле, Соболь (де Кейпер, 84), Мата, Мехеле, Дирар (Окереке, 84), Баланта, Вормер, Рикка, ван ден Кейбус (ван дер Бремпт, 46), Коссуну, Дост (Баджи, 58).

Динамо – Бущан, Миколенко, Кендзера (Караваев, 77), Забарный, Сирота, Буяльский (Андриевский, 86), Сидорчук, Цыганков, Шепелев (Шапаренко, 68), Родригеш, Беседин.

Предупреждения: ван ден Кейбус (19), Беседин (49).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее свой матч 1/16 финала ЛЕ провел и донецкий "Шахтер". "Горняки" забили один гол и с общим счетом 3:0 вышли в 1/8 финала.