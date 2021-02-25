"Шахтер" – "Маккаби": обзор победного матча Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" уверенно прошел в 1/8 финала Лиги Европы, повторно обыграв на своем поле израильский "Маккаби" (1:0).

Матч складывался для подопечных Луиша Каштру очень непросто. После уверенного начала украинские футболисты потеряли инициативу и позволили израильтянами провести несколько опасных атак. В одной из них "горняки" лишь чудом избежали гола.

После перерыва португальский тренер решил усилить "Шахтер", сделав несколько ключевых замен. Вышедший на поле Тете и стал автором ключевого момента. Бразилец заработал пенальти, который четко реализовал Жунио Мораес.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на обзор победной игры.

"Шахтер" Украина – "Маккаби Тель-Авив" Израиль 1:0

Гол: 1:0 – 67, пенальти Мораес.

Шахтер – Трубин, Витао (Корниенко, 78), Матвиенко, Кривцов, Додо, Тайсон (Коноплянка, 78), Алан Патрик, Соломон (Тете, 46), Майкон, Марлос (Маркос Антонио, 46), Мораес (Фернандо Педро, 78).

Маккаби Тель-Авив – Тененбаум, Саборит, Жералдеш, Эрнандес, Тиби, Голаса (Рикан, 77), Глазер, Бен Хаим (Герреро, 68), Перец, Хозез (Битон, 77), Пешич (Блэкмэн, 68).

Предупреждение: Витао (33).

Жеребьевка 1/8 финала состоится в пятницу, 26 февраля в 14:00 по киевскому времени. Первые матчи пройдут 11 марта, ответные — 18 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед встречей в еврокубке "Шахтер" 21 февраля в матче 15-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге уверенно обыграл львовский "Рух ".