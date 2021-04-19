"Бавария" отказалась вступать в Суперлигу

Мюнхенская "Бавария" отказался вступать в новосозданную Европейскую футбольную Суперлигу.

Соответствующее заявление сделал председатель правления немецкого суперклуба Карл-Хайнц Румменигге. По его словам, нынешнее положение дел в континентальном футболе гарантирует развитие всем клубам.

"Бавария" приветствует реформы Лиги чемпионов, так как мы верим, что это будет правильным шагом для развития европейского футбола. Модифицированный отборочный этап сделает турнир более захватывающим и эмоциональным. Я не думаю, что Суперлига решит финансовые проблемы европейских клубов, возникших из-за коронавируса. Более того, все клубы в Европе должны солидарно работать над обеспечением рациональности в структуре затрат", – цитирует Руммениге пресс-служба "Баварии".

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 европейских грандов европейского футбола объявили о запуске с лета нынешнего года Суперлиги. УЕФА пригрозил исключить все команды из розыгрыша еврокубков, а также дисквалифицировать всех игроков.