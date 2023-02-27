''Байден приезжал договариваться?'' Леоненко высмеял камбэк Коноплянки в сборную Украины

Бывший футболист киевского "Динамо" Виктор Леоненко высмеял возможное возвращение в сборную Украины полузащитника Евгения Коноплянки. Экс-нападающий "сине-желтых" предположил, что нынешнее состояние игрока польской "Краковии" не соответствует уровню главной команды страны.

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Такое мнение Леоненко выразил в интервью порталу FanDay. По его словам, Руслан Ротань, который вероятно будет работать с украинской сборной во время старта отборочного турнира Евро-2024, воспользовался тем, чтобы вернуть в стан национальной команды старого друга, а также вспомнил о визите в Киеве президента США Джозефа Байдена.

"Ну какой Коноплянка? Даже если все ковидом внезапно заболеют, он и близко туда попадать не может. Слева люди есть. Справа играть он не может. Я не понимаю, что он должен делать в той сборной. Они же с Ротанем оба с Днепра! Что в сборной Украины делает Ротань вообще? Может, у нас со второй лиги брать начнут тренеров? Почему до этого дошло вообще? Может, Байден приезжал за Коноплянку договариваться?" – сказал Леоненко.

Напомним, сборная Украины понесла серьезную потерю перед стартом 26 марта в отборочном турнире к чемпионату Европы 2024 года. После ухода Александра Петракова команда осталась без главного тренера. Ожидается, что Сергей Ребров, которого считают главным претендентом на этот пост, не будет руководить "сине-желтыми" в поединке в Лондоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, четырехкратные чемпионы мира по футболу сборная Германии готовит грандиозной событие с участием сборной Украины.

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