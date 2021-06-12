Цыганков: максимальная цель Украины на Евро-2020 – выиграть турнир

Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков заявил, что максимальная цель сборной Украины на Евро-2020 – победа в турнире. Но для этого сперва нужно решить ключевую задачу – выйти из группы.

По словам футболиста, хоть команду Андрея Шевченко нельзя назвать фаворитом чемпионата, желто-синие поехали туда не ради простого участия. 23-летний вингер в интервью официальному сайту УЕФА подчеркнул, что у него самые высокие ожидания от игры национальной сборной.

"Естественно, наша максимальная цель – выиграть турнир. Насколько у нас это получится, будем смотреть от игры к игре. Конечно же, для Украины в первую очередь важно выйти из группы. Если получится, то при хорошем жребии мы вполне можем добиться чего-то большего. По крайней мере, я и вся команда в это верим", – сказал Цыганков.

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Накануне его одноклубник, нападающий Артем Беседин тоже заверил, что сборная Украины намерена в каждом матче играть исключительно на победу.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу, который хорошо знаком с украинскими футболистами, указал на высокий профессиональный уровень и выразил мнение, что желто-синие обязательно преодолеют групповой этап.

Как сообщал OBOZREVATEL, в группе С команда Шевченко сыграет против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии. Первый матч нашей команды состоится в Амстердаме уже в воскресенье, 13 июня.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно будет увидеть на телеканале "Украина".

Букмекеры также назвали фаворита пары Нидерланды – Украина.