'Арис' – 'Динамо': онлайн-трансляция матча Лиги конференций

Киевское "Динамо" в четверг, 10 августа, проведет первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Подопечные Мирчи Луческу в Салониках сыграют с местным "Арисом", а сам поединок получил статус "повышенной опасности", из-за чего Европейский футбольный союз (УЕФА) направил на игру двух наблюдателей.

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Встреча на стадионе "Клеантис Викелидис" в Салониках начнется в 21:15 по киевскому времени. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Арис" – "Динамо".

Лига конференций. 3-й квалификационный раунд

Первый матч

Салоники, стадион "Клеантис Викелидис"

Главный арбитр: Джарред Джиллетт (Австрия)

"Арис" (Салоники, Греция) – "Динамо" (Киев, Украина) – 0:0

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10 ЧАСОВ ДО МАТЧА. Приветствуем всех любителей футбола. Киевское "Динамо" открывает новый еврокубковый сезон встречей с "Арисом". Что интересно, букмекеры отдают украинцам преимущество, предлагая поставить на победу гостей с коэффициентом 2,37. Котировка на хозяев оценивается индексом 2,75.

Киевляне лишь один раз в своей истории проигрывало представителям Греции. В легендарном для "Динамо" сезоне 98/99 они уступили на выезде "Панатинаикосу" 1:2.

Накануне игры на пресс-конференции Мирча Луческу и капитан "бело-синих" Сергей Сидорчук особо подчеркивали, что команда долго добиралась до места проведения игры.

Как сообщал OBOZREVATEL, греческий "Арис" совершил ради Украины неожиданный поступок.

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