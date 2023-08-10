Официально. 'Шахтер' продал голкипера сборной Украины в самый титулованный клуб Португалии

Голкипер сборной Украины и "Шахтера" Анатолий Трубин перешел в "Бенфику". 22-летний уроженец Донецка был продан за 10 млн евро + бонус в размере 1 млн евро.

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Также сообщается, что чемпион Украины будет иметь право на 40% от стоимости следующего трансфера футболиста. Контракт Трубина с 38-кратным чемпионом Португалии заключен сроком на 5 лет.

В том случае, если какой-то клуб захочет досрочно получить нашего футболиста, то "Бенфике" необходимо будет заплатить 100 000 000 евро.

В составе "горняков" Анатолий сыграл 94 матча во всех турнирах, пропустив 94 гола. В 39 матчей Трубин завершил "в сухую". В оранжево-черной футболке голкипер три раза выигрывал чемпионат Украины, становился обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Дважды становился лучшим голкипером украинской Премьер-лиги.

За сборную Украины Трубин дебютировал 31 марта 2021 года в домашнем матче третьего тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 против сборной Казахстана, став самым молодым вратаре, сыгравший в официальном матче нашей национальной команды: 19 лет и 242 дня.

Анатолий отыграл весь матч и пропустил гол на 59-й минуте от Серикжана Мужикова.

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