Соперник 'Динамо' по еврокубку ради Украины совершил неожиданный поступок

Футбольный клуб "Арис" (Салоники), с которым киевское "Динамо" играет в квалификации Лиги конференций, решил пожертвовать Украине гуманитарную помощь на сумму 1,8 млн долларов. Греки отправят в нашу страну специализированные препараты для онкобольных, проходящих химиотерапию и людей, страдающих от последствий лучевой терапии.

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"Этим пожертвованием мы хотим продемонстрировать нашу солидарность с дружественным украинским народом в те моменты, когда ему нужна помощь всего мира", – говорится на сайте "Ариса".

Напомним, что первій поединок 3-го раунда квалификации Лиги конференций УЕФА между "Арисом" и "Динамо" состоится в Салониках, на стадионе "Клеантис Викелидис".

Уже названы телеканалы, которые покажут поединок . OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Арис" – "Динамо".

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