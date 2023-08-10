Вице-чемпион Украины в большинстве проиграл в квалификации ЛЕ, сделав первый удар по воротам на 83-й минуте

"Днепр-1" с поражения стартовал в третьем туре квалификации Лиги Европы. Подопечные Александра Кучера на стадионе "Фортуна Арена" в Праге со счетом 0:3 уступили "Славии".

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Встреча прошла при тотальном преимуществе чемпиона Чехии, который еще до перерыва усилиями Ивана Шранца забил два гола.

В дебюте второго тайма тайме за удар ногой в шею был удален нигерийский защитник Иго Огбу, но на качество игры это не повлияло.

"Днепр-1" практически не атаковал, а редкие выпады украинцев завершались на подступах к штрафной. Первый удар в сторону ворот вице-чемпион Украины сделал лишь на 83-й минуте матча.

Ответная игра состоится 17 августа в 21:00. Проигравший по итогам двухматчевого противостояния сыграет с победителем в паре "Спартак" Трнава - "Лех" Познань.

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