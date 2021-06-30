Арестован напавший на болельщика с российским флагом на матче Украины и Швеции – СМИ

Российский болельщик Денис Смоленский , который пришел на трибуны шотландского "Хэмпен Парка" на игру сборных Швеции и Украины на Евро-2020 и был избит неизвестными, рассказал, что его обидчик уже задержан. Инцидент произошел в фан-секторе украинцев, куда Смоленский заявился с флагом России.

По словам пострадавшего, он не знает, будет ли предъявлять какие-то обвинения хулигану.

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"Того, кто напал, арестовали. Я ещё не думал, что буду делать, даже с мамой не разговаривал об этом", – сказал Смоленский в интервью RT.

По его словам, он якобы просто хотел спокойно посмотреть матч вместе со своим другом из Украины и товарищем из Польши.

"Этот шанс случается один раз в четыре года, в этот раз — в пять. И мы просто хотели на футбол поехать. Польша тоже была на чемпионате — они проиграли. Россия — тоже проиграла. Остались украинцы. Провокации — нет, даже не планировали... Мы думали, что будет всё нормально", – заявил Смоленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча Швеция – Украина завершилась во втором экстратайме после гола Артема Довбика.

Стало известно, когда, с кем и во сколько Украина будет играть в четвертьфинале.

Кроме того подсчитан заработок украинской национальной сборной на Евро-2020.

Напомним, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".